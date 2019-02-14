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Уверенное будущее

Ак Барс,

Ак Барс вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока или ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
4 307
Ставка
8,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 50 000 ₽ до 1 000 000 ₽ 8,5

при отказе/расторжении договора накопительного страхования жизни процентная ставка составляет 6,50% годовых, с даты следующей за датой информирования банка об отказе от договора

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежемесячно
в конце срока на счет вклада или ежемесячно на карту по выбору вкладчика
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад открывается при одновременном заключении договора накопительного страхования жизни на сумму ежегодного взноса, составляющего не менее 10% вклада и не менее 50 000 рублей
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
04.02.2019 15:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Уверенное будущее» в 93 городах России
25 685
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
Сайт
www.akbars.ru
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Телефоны
8 800 200-53-03 — единая справочная служба

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