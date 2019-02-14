при отказе/расторжении договора накопительного страхования жизни процентная ставка составляет 6,50% годовых, с даты следующей за датой информирования банка об отказе от договора

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока или ежемесячно в конце срока на счет вклада или ежемесячно на карту по выбору вкладчика Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия вклад открывается при одновременном заключении договора накопительного страхования жизни на сумму ежегодного взноса, составляющего не менее 10% вклада и не менее 50 000 рублей Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 04.02.2019 15:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.