Уверенное будущее
Ак Барс,
Ак Барс вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока или ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 307 ₽
Ставка
8,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 50 000 ₽ до 1 000 000 ₽
|8,5
при отказе/расторжении договора накопительного страхования жизни процентная ставка составляет 6,50% годовых, с даты следующей за датой информирования банка об отказе от договора
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока или ежемесячно
в конце срока на счет вклада или ежемесячно на карту по выбору вкладчика
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- вклад открывается при одновременном заключении договора накопительного страхования жизни на сумму ежегодного взноса, составляющего не менее 10% вклада и не менее 50 000 рублей
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 15:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Уверенное будущее» в 93 городах России
25 685
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
- Адрес
- 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
- Сайт
- www.akbars.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
8 800 200-53-03 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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