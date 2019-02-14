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Банк ДОМ.РФ,

Банк ДОМ.РФ вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,95%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
52 622
Ставка
6,95%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 395 дней
от 100 000 ₽ 6,5 6,65 6,8
от 700 000 ₽ 6,65 6,8 6,95
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад открывается при одновременном заключении договора страхования «Коробочный продукт «Привет, Сосед!» с партнером банка – СК «ВТБ Страхование»;
  • стоимость услуг (размер страховой премии) по договору оказания услуг составляет: не менее 3 000 рублей для суммы вклада не превышающей 400 000 рублей; не менее 5 000 рублей для суммы вклада не превышающей 699 999 рублей; не менее 10 000 рублей для суммы вклада не превышающей 1 499 999 рублей
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
23.01.2019 15:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Практичный» в 27 городах России
4 703
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Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Сайт
domrfbank.ru
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Телефоны
8 800 775-86-86 — единая справочная служба

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Пенсионный 6,4 10 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 6,4 1 500 000 ₽ Посмотреть
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