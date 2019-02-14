Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия вклад открывается при одновременном заключении договора страхования «Коробочный продукт «Привет, Сосед!» с партнером банка – СК «ВТБ Страхование»;

стоимость услуг (размер страховой премии) по договору оказания услуг составляет: не менее 3 000 рублей для суммы вклада не превышающей 400 000 рублей; не менее 5 000 рублей для суммы вклада не превышающей 699 999 рублей; не менее 10 000 рублей для суммы вклада не превышающей 1 499 999 рублей Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 23.01.2019 15:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.