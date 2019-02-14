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Пополняемый доход

Липецккомбанк,

Липецккомбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
18 838
Ставка
6,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 30 000 ₽ 5,75 6 6 6
от 600 000 ₽ до 20 000 000 ₽ 6 6,25 6,25 6,25
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 1 000 $ 1,5 1,8 2,15 2,3
от 10 000 $ до 300 000 $ 1,6 1,9 2,25 2,4
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

3 000 рублей,100 долларов; не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения

+0,25 п.п. в рублях

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 17:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый доход» в 6 городах России
837
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Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Адрес
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
ОГРН
1024800001852
Отделения и банкоматы
в вашем городе Липецк
Отделения 16
Банкоматы 93
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Телефоны
(4742) 32-93-29

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