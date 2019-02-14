Управляемый доход
Липецккомбанк,
Липецккомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
37 203 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|91 день
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 30 000 ₽
|5,25
|5,5
|5,75
|5,75
|от 600 000 ₽ до 30 000 000 ₽
|5,5
|5,75
|6
|6
|91 день
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 1 000 $
|1,2
|1,55
|1,9
|1,9
|от 10 000 $ до 450 000 $
|1,3
|1,65
|2
|2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
3 000 рублей, 100 долларов; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения
+0,25 п.п. в рублях
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 17:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый доход» в 6 городах России
834
Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
- Адрес
- 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
- ОГРН
- 1024800001852
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Липецк
- Телефоны
-
(4742) 32-93-29
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