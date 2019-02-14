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Накопительный плюс

Ижкомбанк,

Ижкомбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
161
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
24 мес.
от 1 000 ₽ 7,5

проценты выплачиваются на сумму вклада в размере, определяемом, исходя из постоянной и премиальной ставок:

  • постоянная ставка - 4% годовых в течение всего периода действия договора;
  • премиальная ставка по 31.03.2019 - 3,5%, определяется банком на первое число каждого квартала и подлежит размещению на официальном сайте банка
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

с 1 по 365 (366) день - по ставке вклада «Сберегательный», с 365 (366) по 729 день - ставка сохраняется

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
06.02.2019 13:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный плюс» в 15 городах России
853
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Справочная информация
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк»
Адрес
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
ОГРН
1021800000090
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Телефоны
8 800 301-91-91 — единая справочная служба

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