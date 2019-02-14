Накопительный плюс
Ижкомбанк,
Ижкомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
161 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|24 мес.
|от 1 000 ₽
|7,5
проценты выплачиваются на сумму вклада в размере, определяемом, исходя из постоянной и премиальной ставок:
- постоянная ставка - 4% годовых в течение всего периода действия договора;
- премиальная ставка по 31.03.2019 - 3,5%, определяется банком на первое число каждого квартала и подлежит размещению на официальном сайте банка
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 1 по 365 (366) день - по ставке вклада «Сберегательный», с 365 (366) по 729 день - ставка сохраняется
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 06.02.2019 13:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный плюс» в 15 городах России
853
Справочная информация
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк»
- Адрес
- 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
- ОГРН
- 1021800000090
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ижевск
- Телефоны
-
8 800 301-91-91 — единая справочная служба
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по вкладам
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