проценты выплачиваются на сумму вклада в размере, определяемом, исходя из постоянной и премиальной ставок:

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях с 1 по 365 (366) день - по ставке вклада «Сберегательный», с 365 (366) по 729 день - ставка сохраняется Автопролонгация невозможна Дата актуализации 06.02.2019 13:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.