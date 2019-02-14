Ренессанс Накопительный Online
Ренессанс Кредит,
Ренессанс Кредит вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
353 ₽
Ставка
6,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|271 день
|367 дней
|от 5 000 ₽
|6,1
|6,45
|6,45
|6,8
|91 день
|181 день
|271 день
|367 дней
|от 100 $
|0,5
|0,75
|0,75
|0,75
|91 день
|181 день
|271 день
|367 дней
|от 100 €
|0,15
|0,15
|0,15
|0,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- вклад открывается через интернет-банки или мобильный банк
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 18.01.2019 09:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ренессанс Накопительный Online» в 154 городах России
10 343
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
- Сайт
- www.rencredit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 981-09-818 800 200-09-81 — единая справочная служба
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