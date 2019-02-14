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Ренессанс Накопительный Online

Ренессанс Кредит,

Ренессанс Кредит вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
353
Ставка
6,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 271 день 367 дней
от 5 000 ₽ 6,1 6,45 6,45 6,8
91 день 181 день 271 день 367 дней
от 100 $ 0,5 0,75 0,75 0,75
91 день 181 день 271 день 367 дней
от 100 € 0,15 0,15 0,15 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • вклад открывается через интернет-банки или мобильный банк
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
18.01.2019 09:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ренессанс Накопительный Online» в 154 городах России
10 343
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Сайт
www.rencredit.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 16
Банкоматы 8
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Телефоны
(495) 981-09-81
8 800 200-09-81 — единая справочная служба

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