Без Границ Online
Ренессанс Кредит,
Ренессанс Кредит вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,25%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
31 ₽
Ставка
6,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|от 1 000 ₽
|6,25
|181 день
|от 100 $
|0,25
|181 день
|от 100 €
|0,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- вклад открывается через интернет-банк или мобильный банк
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке вклада из расчета фактического нахождения средств на счете
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 18.01.2019 09:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Без Границ Online» в 149 городах России
9 377
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
- Сайт
- www.rencredit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 981-09-818 800 200-09-81 — единая справочная служба
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