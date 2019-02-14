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Стабильный Плюс (на счет до востребования)

Плюс Банк,

Плюс Банк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
7,65%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
550 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
5 757
Ставка
7,65%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
550 дней
от 50 000 ₽ 7,65
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
14.02.2019 09:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный Плюс (на счет до востребования)» в 6 городах России
3 299
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Справочная информация
ПАО «Плюс Банк»
Адрес
109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
ОГРН
1025500000624
Сайт
www.plus-bank.ru
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Телефоны
8 800 200-23-72 — единая справочная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Годовой Плюс (с капитализацией) 7,85 50 000 ₽ Посмотреть
Годовой Плюс (на карточный счет) 7,85 100 000 ₽ Посмотреть
Годовой Плюс (на счет до востребования) 7,85 50 000 ₽ Посмотреть
Максимальный 7 Плюс 7,7 100 000 ₽ Посмотреть
Максимальный 9 Плюс 7,65 100 000 ₽ Посмотреть
Стабильный Плюс (с капитализацией) 7,65 50 000 ₽ Посмотреть
Стабильный Плюс (на карточный счет) 7,65 100 000 ₽ Посмотреть
Растущий Плюс (с капитализацией) 7,33 50 000 ₽ Посмотреть
Растущий Плюс (на карточный счет ) 7,33 100 000 ₽ Посмотреть
Растущий Плюс (на счет до востребования) 7,33 50 000 ₽ Посмотреть
Сезонный Плюс (с капитализацией) 6,5 50 000 ₽ Посмотреть
Сезоннный Плюс (на карточный счет) 6,5 100 000 ₽ Посмотреть
Сезонный Плюс (на счет до востребования) 6,5 50 000 ₽ Посмотреть
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