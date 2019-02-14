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Открытый

Банк «ФК Открытие»,

Банк «ФК Открытие» вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,53%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
3 919
Ставка
7,53%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 50 000 ₽ 6,66 6,8 7,53 7,05

в случае расторжения хотя бы одного из договоров страхования/ договоров доверительного управления/подачи уведомления на вывод денежных средств из стратегии, учитываемых при открытии вклада «Открытый», по инициативе клиента в течение 30 календарных дней со дня открытия вклада, процентная ставка по вкладу с даты начала действия договора вклада снижается до процентных ставок, действующих на дату открытия вклада без условия заключения договора страхования и/или договора доверительного управления

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад могут открыть клиенты, заключившие договоры страхования по инвестиционным продуктам «Инвестиционное Страхование Жизни», «Накопительное Страхование Жизни», «Доверительное управление», Доверительное управление на ведение Индивидуального Инвестиционного Счета (ИИС);
  • срок размещения средств в инвестпрограммы – от 3 до 5 лет по инвестиционному страхованию жизни, от 5 лет – по накопительному и от 38 месяцев по стратегии «Структурированная» на ИИС или в ДУ
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно
  • за размещение 10% средств в НСЖ можно получить +1% к ставке по вкладу, 20% - 2%; дополнительно банк прибавляет по 0,5%/1%/1,5% к ставке за каждые 25%/50%/75% общего объема денег, размещенные в ДУ, ИИС или ИСЖ
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
13.02.2019 10:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Открытый» в 255 городах России
26 066
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
ОГРН
1027739019208
Сайт
www.open.ru
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Телефоны
8 800 700-78-77 — единая справочная служба

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