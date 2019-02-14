Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

в случае расторжения хотя бы одного из договоров страхования/ договоров доверительного управления/подачи уведомления на вывод денежных средств из стратегии, учитываемых при открытии вклада «Открытый», по инициативе клиента в течение 30 календарных дней со дня открытия вклада, процентная ставка по вкладу с даты начала действия договора вклада снижается до процентных ставок, действующих на дату открытия вклада без условия заключения договора страхования и/или договора доверительного управления