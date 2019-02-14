Открытый
Банк «ФК Открытие»,
Банк «ФК Открытие» вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,53%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 919 ₽
Ставка
7,53%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 50 000 ₽
|6,66
|6,8
|7,53
|7,05
в случае расторжения хотя бы одного из договоров страхования/ договоров доверительного управления/подачи уведомления на вывод денежных средств из стратегии, учитываемых при открытии вклада «Открытый», по инициативе клиента в течение 30 календарных дней со дня открытия вклада, процентная ставка по вкладу с даты начала действия договора вклада снижается до процентных ставок, действующих на дату открытия вклада без условия заключения договора страхования и/или договора доверительного управления
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- вклад могут открыть клиенты, заключившие договоры страхования по инвестиционным продуктам «Инвестиционное Страхование Жизни», «Накопительное Страхование Жизни», «Доверительное управление», Доверительное управление на ведение Индивидуального Инвестиционного Счета (ИИС);
- срок размещения средств в инвестпрограммы – от 3 до 5 лет по инвестиционному страхованию жизни, от 5 лет – по накопительному и от 38 месяцев по стратегии «Структурированная» на ИИС или в ДУ
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
- за размещение 10% средств в НСЖ можно получить +1% к ставке по вкладу, 20% - 2%; дополнительно банк прибавляет по 0,5%/1%/1,5% к ставке за каждые 25%/50%/75% общего объема денег, размещенные в ДУ, ИИС или ИСЖ
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 10:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Открытый» в 255 городах России
26 066
Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
- ОГРН
- 1027739019208
- Сайт
- www.open.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-78-77 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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|Название
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|Основной доход
|6,97
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|Активное пополнение
|6,55
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|Свободное управление
|6,27
|1 250 000 ₽
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