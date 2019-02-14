Высокий доход
Спиритбанк,
Спиритбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
66 828 ₽
Ставка
7,4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 549 дней
|от 550 до 731 дня
|от 30 000 ₽
|5,25
|6,25
|6,5
|7
|7,15
|от 600 000 ₽
|5,25
|6,5
|6,75
|7,25
|7,4
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 549 дней
|от 550 до 731 дня
|от 1 000 $
|0,1
|1,65
|2
|2,45
|2,45
|от 10 000 $
|0,1
|1,75
|2,15
|2,55
|2,55
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 549 дней
|от 550 до 731 дня
|от 1 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
при сумме вклада от 250 000 рублей, 3 500 долларов/евро сроком не менее 181 дня выпускается банковская карта Masterсard Standard без взимания комиссии за годовое обслуживание
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения
+0,25 п.п. по вкладу в рублях
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 19:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Высокий доход» в 3 городах России
658
Справочная информация
ПАО «Спиритбанк»
- Адрес
- 300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 85а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тула
- Телефоны
-
(4872) 233-15-76
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|Управляемый доход
|6
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