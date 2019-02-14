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Высокий доход

Спиритбанк,

Спиритбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
66 828
Ставка
7,4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 30 000 ₽ 5,25 6,25 6,5 7 7,15
от 600 000 ₽ 5,25 6,5 6,75 7,25 7,4
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 1 000 $ 0,1 1,65 2 2,45 2,45
от 10 000 $ 0,1 1,75 2,15 2,55 2,55
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 1 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
при сумме вклада от 250 000 рублей, 3 500 долларов/евро сроком не менее 181 дня выпускается банковская карта Masterсard Standard без взимания комиссии за годовое обслуживание
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения

+0,25 п.п. по вкладу в рублях

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 19:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Высокий доход» в 3 городах России
658
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Справочная информация
ПАО «Спиритбанк»
Адрес
300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 85а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тула
Отделения 2
Банкоматы 1
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Телефоны
(4872) 233-15-76

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