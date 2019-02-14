Управляемый доход
Спиритбанк,
Спиритбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
37 099 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 549 дней
|от 550 до 731 дня
|от 30 000 ₽
|5,25
|5,5
|5,75
|5,75
|от 600 000 ₽ до 30 000 000 ₽
|5,5
|5,75
|6
|6
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 549 дней
|от 550 до 731 дня
|от 1 000 $
|0,55
|1,25
|1,75
|1,4
|от 10 000 $ до 450 000 $
|0,65
|1,35
|1,85
|1,5
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 549 дней
|от 550 до 731 дня
|от 1 000 € до 375 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
при сумме вклада от 250 000 рублей? 3 500 долларов/евро на срок не менее 181 день выпускается банковская карта Mastercard Standard без взимания комиссии за годовое обслуживание
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
3 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения
+0,25 п.п. по вкладу в рублях
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 19:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый доход» в 3 городах России
547
Справочная информация
ПАО «Спиритбанк»
- Адрес
- 300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 85а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тула
- Телефоны
-
(4872) 233-15-76
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Стратегия лидерства
|8,2
|100 000 ₽
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|7,4
|600 000 ₽
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