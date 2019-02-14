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Управляемый доход

Спиритбанк,

Спиритбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
37 099
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 30 000 ₽ 5,25 5,5 5,75 5,75
от 600 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 5,5 5,75 6 6
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 1 000 $ 0,55 1,25 1,75 1,4
от 10 000 $ до 450 000 $ 0,65 1,35 1,85 1,5
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 1 000 € до 375 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
при сумме вклада от 250 000 рублей? 3 500 долларов/евро на срок не менее 181 день выпускается банковская карта Mastercard Standard без взимания комиссии за годовое обслуживание
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

3 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения

+0,25 п.п. по вкладу в рублях

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 19:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый доход» в 3 городах России
547
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Справочная информация
ПАО «Спиритбанк»
Адрес
300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 85а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тула
Отделения 2
Банкоматы 1
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Телефоны
(4872) 233-15-76

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