Надежный партнер
Солид Банк,
Солид Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,36%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
10 705 ₽
Ставка
5,36%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 100 000 ₽
|5,36
- два периода начисления процентов: с первого по 180 день - 8% годовых; со 181 по 730 день - 4,5% годовых;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Специальный вклад
- для своих
- Особые условия
-
- вклад могут открыть клиенты, имеющие вклад в АО «Солид Банк», истекающий по сроку не ранее 25.01.2019 г., при условии его истребования по окончании срока;
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 179 дней - по ставке вклада "До востребования";
- от 180 до 729 дней: за период с первого по 180 день - по ставке 8% годовых, со 181 по дату досрочного расторжения - по ставке вклада "До востребования"
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Надежный партнер» в 21 городе России
833
Справочная информация
АО «Солид Банк»
- Адрес
- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
- ОГРН
- 1024100000121
- Сайт
- www.solidbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 226-57-22
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