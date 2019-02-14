Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Лестничный вклад да Специальный вклад для своих Особые условия вклад могут открыть клиенты, имеющие вклад в АО «Солид Банк», истекающий по сроку не ранее 25.01.2019 г., при условии его истребования по окончании срока;

вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 179 дней - по ставке вклада "До востребования";

от 180 до 729 дней: за период с первого по 180 день - по ставке 8% годовых, со 181 по дату досрочного расторжения - по ставке вклада "До востребования" Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 16:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.