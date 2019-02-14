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Надежный партнер

Солид Банк,

Солид Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,36%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
10 705
Ставка
5,36%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 100 000 ₽ 5,36
  • два периода начисления процентов: с первого по 180 день - 8% годовых; со 181 по 730 день - 4,5% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
для своих
Особые условия
  • вклад могут открыть клиенты, имеющие вклад в АО «Солид Банк», истекающий по сроку не ранее 25.01.2019 г., при условии его истребования по окончании срока;
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 179 дней - по ставке вклада "До востребования";
  • от 180 до 729 дней: за период с первого по 180 день - по ставке 8% годовых, со 181 по дату досрочного расторжения - по ставке вклада "До востребования"
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Надежный партнер» в 21 городе России
833
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Справочная информация
АО «Солид Банк»
Адрес
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
ОГРН
1024100000121
Сайт
www.solidbank.ru
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Телефоны
(423) 226-57-22

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