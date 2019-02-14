Лидер Онлайн
Экспобанк,
Экспобанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 956 ₽
Ставка
7,6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 366 дней
|от 367 до 540 дней
|от 541 до 732 дней
|от 50 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,7
|7,2
|7,5
|7,6
|7,2
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 366 дней
|от 367 до 540 дней
|от 541 до 732 дней
|от 1 000 $
|2
|2,5
|2,75
|3
|3
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 366 дней
|от 367 до 540 дней
|от 541 до 732 дней
|от 1 000 €
|0,5
|0,75
|1
|0,5
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- доступен к открытию только в интернет-банке «EXPO-online»
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 08.02.2019 13:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Лидер Онлайн» в 10 городах России
13 555
Справочная информация
ООО «Экспобанк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
- Сайт
- expobank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-07-70 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
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Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
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