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Лидер Онлайн

Экспобанк,

Экспобанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
3 956
Ставка
7,6%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 540 дней от 541 до 732 дней
от 50 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,7 7,2 7,5 7,6 7,2
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 540 дней от 541 до 732 дней
от 1 000 $ 2 2,5 2,75 3 3
от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 540 дней от 541 до 732 дней
от 1 000 € 0,5 0,75 1 0,5 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • доступен к открытию только в интернет-банке «EXPO-online»
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
08.02.2019 13:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Лидер Онлайн» в 10 городах России
13 555
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Справочная информация
ООО «Экспобанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2
Сайт
expobank.ru
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Телефоны
8 800 500-07-70 — единая справочная служба

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