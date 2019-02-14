Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты выпускается банковская карта Visa Infinite согласно действующим тарифам банка Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 366 дней - по ставке 5% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 05.02.2019 11:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.