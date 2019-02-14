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Заубер-Инфинити

Заубер Банк,

Заубер Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,10%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
7 136
Ставка
7,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 100 000 ₽ 7,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
выпускается банковская карта Visa Infinite согласно действующим тарифам банка
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 366 дней - по ставке 5% годовых

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 11:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Заубер-Инфинити» в 2 городах России
19 131
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Справочная информация
АО «Заубер Банк»
Адрес
197198, г. Санкт-Петербург, просп. Большой П. С., д. 25/2, лит. А
ОГРН
1020900001781
Сайт
www.sauberbank.com
Отделения и банкоматы
в вашем городе Санкт-Петербург
Отделения 7
Банкоматы 1
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Телефоны
(812) 640-07-02
(812) 640-07-04

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