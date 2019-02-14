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Валютный резерв-2018

Автоградбанк,

Автоградбанк вклад

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Валюта
USD EUR CNY
Ставка
1,80%
Сумма
от 100 $
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 $
Ставка
1,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
  • CNY
370 дней
от 100 $ до 20 000 $ 1,8
370 дней
от 100 € до 18 000 € 0,1
370 дней
от 100 ¥ до 140 000 ¥ 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение 180 дней со дня открытия вкладчиком счета

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • от 1 до 30 дней– 0,01% годовых;
  • от 31 до 370 дней – 1,8% годовых в долларах, 0,1% в евро и 0,3% в китайских юанях
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 16:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный резерв-2018» в 19 городах России
651
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Справочная информация
АО «Автоградбанк»
Адрес
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
ОГРН
1021600000806
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 8
Банкоматы 23
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Телефоны
(8552) 32-50-00

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