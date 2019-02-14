Валютный резерв-2018
Автоградбанк,
Автоградбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR CNY
Ставка
1,80%
Сумма
от 100 $
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 $
Ставка
1,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
- CNY
|370 дней
|от 100 $ до 20 000 $
|1,8
|370 дней
|от 100 € до 18 000 €
|0,1
|370 дней
|от 100 ¥ до 140 000 ¥
|0,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение 180 дней со дня открытия вкладчиком счета
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- от 1 до 30 дней– 0,01% годовых;
- от 31 до 370 дней – 1,8% годовых в долларах, 0,1% в евро и 0,3% в китайских юанях
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 16:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный резерв-2018» в 19 городах России
651
Справочная информация
АО «Автоградбанк»
- Адрес
- 423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
- ОГРН
- 1021600000806
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Набережные Челны
- Телефоны
-
(8552) 32-50-00
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