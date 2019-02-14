Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение 180 дней со дня открытия вкладчиком счета Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях от 1 до 30 дней– 0,01% годовых;

от 31 до 370 дней – 1,8% годовых в долларах, 0,1% в евро и 0,3% в китайских юанях Автопролонгация возможна Дата актуализации 05.02.2019 16:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.