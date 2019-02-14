Доступный
Прохладный,
Прохладный вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
347 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 10 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна не более 1 раз
- Дата актуализации
- 11.02.2019 19:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доступный» в 2 городах России
478
Справочная информация
ООО «Банк «Прохладный»
- Адрес
- 361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, д. 147
- ОГРН
- 1020700000617
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Прохладный
- Телефоны
-
(86631) 4-55-25
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