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Доступный

Прохладный,

Прохладный вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
347
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 10 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

1 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна не более 1 раз
Дата актуализации
11.02.2019 19:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доступный» в 2 городах России
478
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Справочная информация
ООО «Банк «Прохладный»
Адрес
361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, д. 147
ОГРН
1020700000617
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Телефоны
(86631) 4-55-25

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