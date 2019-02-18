Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты в зависимости от минимальной суммы вклада предоставляется карта с бесплатным обслуживанием: Mastercard Standard - от 300 000 рублей; Mastercard Gold - от 1 000 000 рублей; Mastercard Platinum - от 1 500 000 рублей Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях 0,5 п.п. вкладчикам, у которых был заключен ранее договор срочного банковского вклада «Масленица» при оформлении договора вклада "Метелица" с 14 февраля по 14 марта 2019 года Автопролонгация невозможна Дата актуализации 14.02.2019 12:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.