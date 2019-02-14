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Тройной эффект

НС Банк,

НС Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 057
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день
от 30 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 7
181 день
от 430 $ 2,5
181 день
от 375 € 0,3

минимальная сумма вклада - 30 000 рублей либо эквивалент в долларах/евро

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
мультивалютный
предусмотрена конвертация денежных средств из одной валюты в другую без потери процентов
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
  • не позднее 90 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 12:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Тройной эффект» в 8 городах России
1 489
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Справочная информация
АО «НС Банк»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Сайт
www.nsbank.ru
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Телефоны
8 (800) 555-43-24

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