Тройной эффект
НС Банк,
НС Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 057 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|от 30 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|7
|181 день
|от 430 $
|2,5
|181 день
|от 375 €
|0,3
минимальная сумма вклада - 30 000 рублей либо эквивалент в долларах/евро
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
-
мультивалютный
предусмотрена конвертация денежных средств из одной валюты в другую без потери процентов
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
- не позднее 90 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 12:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Тройной эффект» в 8 городах России
1 489
Справочная информация
АО «НС Банк»
- Адрес
- 109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
- Сайт
- www.nsbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 (800) 555-43-24
Специальные предложения
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