Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад мультивалютный предусмотрена конвертация денежных средств из одной валюты в другую без потери процентов Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 90 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 12:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.