Платиновый стандарт
Национальный Стандарт — Южный филиал,
Национальный Стандарт — Южный филиал вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 190 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
343 239 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|190 дней
|370 дней
|от 3 000 000 ₽
|6
|—
|от 10 000 000 ₽
|6,5
|—
|190 дней
|370 дней
|от 70 000 $
|—
|1,4
|от 500 000 $
|—
|1,6
|190 дней
|370 дней
|от 60 000 €
|—
|0,04
|от 400 000 €
|—
|0,05
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- от 91 до 189 дней - по ставке 3,75% в рублях, 0,15% в долларах и 0,01% годовых в евро;
- от 190 до 270 дней - по ставке 0,30% в долларах и 0,01% годовых в евро;
- от 271 до 369 дней - по ставке ставке 0,45% в долларах и 0,02% годовых в евро
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 13:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Платиновый стандарт» в 8 городах России
416
Справочная информация
АО «Банк «Национальный стандарт»
- Адрес
- 400066, г. Волгоград, ул. имени Гагарина, д. 7
- Сайт
- www.ns-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Волгоград
- Телефоны
-
(8442) 99-50-168 800 250-33-00
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