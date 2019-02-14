Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях от 91 до 189 дней - по ставке 3,75% в рублях, 0,15% в долларах и 0,01% годовых в евро;

от 190 до 270 дней - по ставке 0,30% в долларах и 0,01% годовых в евро;

от 271 до 369 дней - по ставке ставке 0,45% в долларах и 0,02% годовых в евро Автопролонгация возможна Дата актуализации 01.02.2019 13:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.