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Универсальный стандарт

Национальный Стандарт — Южный филиал,

Национальный Стандарт — Южный филиал вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 190 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
869
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
190 дней 370 дней
от 5 000 ₽ 5
от 30 000 ₽ 5,5
190 дней 370 дней
от 1 000 $ 1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
01.02.2019 13:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный стандарт» в 8 городах России
409
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Справочная информация
АО «Банк «Национальный стандарт»
Адрес
400066, г. Волгоград, ул. имени Гагарина, д. 7
Сайт
www.ns-bank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Волгоград
Отделения 4
Банкоматы 10
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Телефоны
(8442) 99-50-16
8 800 250-33-00

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