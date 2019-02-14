Вход

Сберегательный стандарт

Национальный Стандарт — Южный филиал,

Национальный Стандарт — Южный филиал вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,35%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
36 939
Ставка
7,35%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 550 дней от 551 до 730 дней
от 10 000 ₽ 6,1 6,4 6,65 6,75 7,25
от 100 000 ₽ 6,2 6,5 6,75 6,85 7,3
от 500 000 ₽ 6,25 6,6 6,85 7,1 7,35
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 550 дней от 551 до 730 дней
от 300 $ 0,3 0,7 1,05 1,3 1,35 1,35
от 3 000 $ 0,45 0,85 1,2 1,5 1,6 1,6
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 550 дней от 551 до 730 дней
от 300 € 0,03 0,04
от 3 000 € 0,04 0,05
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
01.02.2019 13:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегательный стандарт» в 8 городах России
1 122
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк «Национальный стандарт»
Адрес
400066, г. Волгоград, ул. имени Гагарина, д. 7
Сайт
www.ns-bank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Волгоград
Отделения 4
Банкоматы 10
посмотреть на карте
Телефоны
(8442) 99-50-16
8 800 250-33-00

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Пенсионный стандарт 7,3 10 000 ₽ Посмотреть
Платиновый стандарт 6,5 10 000 000 ₽ Посмотреть
Универсальный стандарт 5,5 30 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще