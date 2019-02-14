Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 01.02.2019 13:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.