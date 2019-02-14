Пенсионный стандарт
Национальный Стандарт — Южный филиал,
Национальный Стандарт — Южный филиал вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
734 ₽
Ставка
7,3%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 366 дней
|от 367 до 550 дней
|от 551 до 730 дней
|от 10 000 ₽
|6,2
|6,5
|6,75
|6,85
|7,3
|—
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 366 дней
|от 367 до 550 дней
|от 551 до 730 дней
|от 300 $
|0,45
|0,85
|1,2
|1,5
|1,6
|1,6
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 366 дней
|от 367 до 550 дней
|от 551 до 730 дней
|от 300 €
|—
|—
|0,04
|0,05
|—
|—
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
- прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 01.02.2019 13:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный стандарт» в 8 городах России
547
Справочная информация
АО «Банк «Национальный стандарт»
- Адрес
- 400066, г. Волгоград, ул. имени Гагарина, д. 7
- Сайт
- www.ns-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Волгоград
- Телефоны
-
(8442) 99-50-168 800 250-33-00
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Сберегательный стандарт
|7,35
|500 000 ₽
|Посмотреть
|Платиновый стандарт
|6,5
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Универсальный стандарт
|5,5
|30 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть