Специальное предложение для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.

Параметры вклада Срок действия с 03.01.2019 по 15.02.2019 Выплата процентов в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Особые условия уникальный вклад, не имеющий аналогов среди других предложений банка;

выгодное предложение от банка, входящего в ТОП-50 по величине активов;

оформить вклад могут физические лица, у которых на дату, предшествующую дате открытия вклада «Восторг», отсутствуют действующие договоры срочных банковских вкладов Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 300 дней - по ставке вклада "До востребования", с 301-го дня - по ставке 7,5% годовых Автопролонгация возможна на условиях вклада "Высокий доход" Дата актуализации 12.02.2019 13:17 Открыть вклад 1 921 заявка за 30 дней Дата актуализации: 12.02.2019 10:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.