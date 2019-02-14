Восторг для постоянных клиентов
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Банк Зенит вкладВсе вклады банка
Специальное предложение для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.
Валюта
RUB
Ставка
7,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
500 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 061 ₽
Ставка
7,75%
Измените параметры расчета
62 заявки за 30 дней
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|500 дней
|от 10 000 ₽
|7,75
Параметры вклада
- Срок действия
- с 03.01.2019 по 15.02.2019
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- уникальный вклад, не имеющий аналогов среди других предложений банка;
- выгодное предложение от банка, входящего в ТОП-50 по величине активов;
- оформить вклад могут физические лица, у которых на дату, предшествующую дате открытия вклада «Восторг», имеются действующие договоры срочных банковских вкладов
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 300 дней - по ставке вклада "До востребования", с 301-го дня - по ставке 7,5% годовых
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Высокий доход"
- Дата актуализации
- 12.02.2019 13:17
62 заявки за 30 дней
Дата актуализации: 12.02.2019 10:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Восторг для постоянных клиентов» в 29 городах России
4 694
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
- Адрес
- 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-66-77 — единая справочная служба
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