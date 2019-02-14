Русская зима (в валюте)
Локо-Банк,
Локо-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 3,08%
Сумма
от 300 $
Срок
от 400 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
18 $
Ставка
3,08%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|400 дней
|700 дней
|от 300 $ до 80 000 $
|3
|3,08
|400 дней
|700 дней
|от 300 € до 80 000 €
|0,5
|0,5
- проценты по вкладу начисляются по периодам: на 400 дней: с 1 по 300-й день - 2,8% в долларах и 0,5% в евро, с 301-го дня - 3,6% в долларах и 0,5% в евро;
- на 700 дней: с 1-го по 540-й день - 2,9% в долларах и 0,5% в евро; с 541-го дня - 3,7% в долларах и 0,5% в евро;
- указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 3,7%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
0,01% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 01.02.2019 12:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Русская зима (в валюте)» в 21 городе России
2 692
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
- Адрес
- 125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
- Сайт
- www.lockobank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-50-50 — единая справочная служба
Специальные предложения
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