Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт банковской карты Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 3,7%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования 0,01% годовых Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 01.02.2019 12:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.