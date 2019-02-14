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Русская зима (в валюте)

Локо-Банк,

Локо-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 3,08%
Сумма
от 300 $
Срок
от 400 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
Вклад
Доход
Мой доход
18 $
Ставка
3,08%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
400 дней 700 дней
от 300 $ до 80 000 $ 3 3,08
400 дней 700 дней
от 300 € до 80 000 € 0,5 0,5
  • проценты по вкладу начисляются по периодам: на 400 дней: с 1 по 300-й день - 2,8% в долларах и 0,5% в евро, с 301-го дня - 3,6% в долларах и 0,5% в евро;
  • на 700 дней: с 1-го по 540-й день - 2,9% в долларах и 0,5% в евро; с 541-го дня - 3,7% в долларах и 0,5% в евро;
  • указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 3,7%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

0,01% годовых

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
01.02.2019 12:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Русская зима (в валюте)» в 21 городе России
2 692
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
Адрес
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
Сайт
www.lockobank.ru
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Телефоны
8 800 250-50-50 — единая справочная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Доходная стратегия с ИСЖ 9 100 000 ₽ Посмотреть
Доходная стратегия (взнос в ИСЖ от 200 000 рублей на пять лет) 8,7 100 000 ₽ Посмотреть
Доходная стратегия (при условии оформления договора НСЖ) 8,5 50 000 ₽ Посмотреть
Доходная стратегия (взнос в ИСЖ до 200 000 рублей на пять лет) 8,3 100 000 ₽ Посмотреть
Доходная стратегия (взнос в ИСЖ от 200 000 рублей на четыре года) 8,2 100 000 ₽ Посмотреть
Доходная стратегия (взнос в ИСЖ до 200 000 рублей на четыре года) 8 100 000 ₽ Посмотреть
Русская зима (в рублях) 7,5 50 000 ₽ Посмотреть
Добрые проценты 7,5 50 000 ₽ Посмотреть
Простое управление (максимальная сумма равна 10 кратному первоначальному взносу) 6,5 50 000 ₽ Посмотреть
Простое управление (максимальная сумма равна 20 кратному первоначальному взносу) 6,25 50 000 ₽ Посмотреть
Простое управление 6 50 000 ₽ Посмотреть
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