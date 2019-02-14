Инвестиционный
БКС Премьер,
БКС Премьер вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
12 645 ₽
Ставка
8,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 50 000 ₽
|7,99
|от 300 000 ₽
|8,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- вклад оформляется при условии покупки паев ПИФ «Основа», «Империя», "Перспектива", "Технологии XXII века", "Драгоценные металлы" (в соотношении 50% ПИФ / 50% вклад)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 17:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 4 городах России
5 799
Справочная информация
АО «БКС Банк»
- Адрес
- 129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
- Сайт
- www.bcspremier.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-58-598 800 500-58-80
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