Вход

В плюсе

БКС Премьер,

БКС Премьер вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
23 992
Ставка
8%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 300 000 ₽ до 1 000 000 ₽ 8

для клиентов, заключивших ДКБО в подразделениях банка, расположенных в Москве, минимальная сумма вклада - 500 000 рублей

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Особые условия

вклад могут открыть клиенты, соответствующие одному из следующих условий:

  • физ. лица, не заключавшие ранее ДКБО физ. лиц с банком, при условии оформления пакета услуг Премьер Базовый или Премьер Расширенный;
  • действующие клиенты банка, которым оформлен пакет услуг Премьер Базовый или Премьер Расширенный при условии, что размер активов клиента за последние 180 календарных дней, предшествующих дате подачи отчета об операциях или распоряжения клиента, представленного клиентом с целью размещения вклада, не превышал 500 000 рублей для клиентов, заключивших ДКБО в подразделениях банка, расположенных в г. Москва (300 000 рублей в подразделениях банка);
  • активы клиента считаются в рублях 300 000 рублей/500 000 рублей соответственно
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
05.02.2019 17:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «В плюсе» в 4 городах России
3 376
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «БКС Банк»
Адрес
129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
Сайт
www.bcspremier.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 1
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 500-58-59
8 800 500-58-80

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Двойная стратегия 8,5 100 000 ₽ Посмотреть
Инвестиционный 8,5 300 000 ₽ Посмотреть
Доходный онлайн 7,9 10 000 000 ₽ Посмотреть
Доходный 7,6 10 000 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 7,5 5 000 ₽ Посмотреть
Универсальный выбор онлайн 6,45 10 000 000 ₽ Посмотреть
Универсальный выбор 6,15 10 000 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще