Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей;

в течение первых 30 дней срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна по условиям вклада «Пенсионный» или аналогичного вклада по ставке в размере действующей в банке на дату окончания срока вклада Дата актуализации 24.01.2019 10:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.