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Сезонный

Банк ДОМ.РФ,

Банк ДОМ.РФ вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 395 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
8 112
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
395 дней 540 дней
от 100 000 ₽ до 15 000 000 ₽ 7,5 7,5
Параметры вклада
Срок действия
с 14.09.2018 по 31.03.2019
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течении первых 7 дней после открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
23.01.2019 15:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сезонный» в 27 городах России
18 569
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Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Сайт
domrfbank.ru
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Телефоны
8 800 775-86-86 — единая справочная служба

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