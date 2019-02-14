Параметры вклада Срок действия с 14.09.2018 по 31.03.2019 Выплата процентов в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течении первых 7 дней после открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 23.01.2019 15:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.