Сезонный
Банк ДОМ.РФ,
Банк ДОМ.РФ вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 395 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 112 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|395 дней
|540 дней
|от 100 000 ₽ до 15 000 000 ₽
|7,5
|7,5
Параметры вклада
- Срок действия
- с 14.09.2018 по 31.03.2019
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течении первых 7 дней после открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 23.01.2019 15:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сезонный» в 27 городах России
18 569
Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
- Адрес
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
- Сайт
- domrfbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 775-86-86 — единая справочная служба
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