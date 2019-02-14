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Накопительный

Заречье,

Заречье вклад

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Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
430 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
8 564
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
430 дней
от 100 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения

в течение 250 дней с даты заключение договра; не более 200% от первоначальной суммы вклада в месяц

Частичное снятие
возможно
  • в течение 300 дней с момента заключения договора;
  • не более 5% в месяц от первоначальной суммы вклада
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • в течение 184 дней со дня заключения договора - 1%, со 185-ого дня - 4% годовых
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
08.02.2019 14:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 4 городах России
977
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Справочная информация
АО «Банк Заречье»
Адрес
420032, г. Казань, ул. Лукницкого, д. 2
ОГРН
1021600000586
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Банкоматы 2
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Телефоны
(843) 554-94-13

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