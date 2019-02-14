Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма

срок внесения пополнения в течение 250 дней с даты заключение договра; не более 200% от первоначальной суммы вклада в месяц Частичное снятие возможно в течение 300 дней с момента заключения договора;

не более 5% в месяц от первоначальной суммы вклада Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях в течение 184 дней со дня заключения договора - 1%, со 185-ого дня - 4% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 08.02.2019 14:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.