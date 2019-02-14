Накопительный
Заречье,
Заречье вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
430 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 564 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|430 дней
|от 100 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
в течение 250 дней с даты заключение договра; не более 200% от первоначальной суммы вклада в месяц
- Частичное снятие
-
возможно
- в течение 300 дней с момента заключения договора;
- не более 5% в месяц от первоначальной суммы вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- в течение 184 дней со дня заключения договора - 1%, со 185-ого дня - 4% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 08.02.2019 14:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 4 городах России
977
Справочная информация
АО «Банк Заречье»
- Адрес
- 420032, г. Казань, ул. Лукницкого, д. 2
- ОГРН
- 1021600000586
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 554-94-13
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