Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Лестничный вклад да Специальный вклад для своих Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%);

вклад могут открыть клиенты, имеющие вклад в АО «Солид Банк», истекающий по сроку в 2018 году, при условии его истребования по окончании срока Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 91 календарного дня Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 364 дней - по ставке вклада "До востребования";

за полные 365 дней - по ставке 7,5% годовых;

от 366 до 1 094 день - по ставке 7,5% годовых за полные 365 дней, далее - по ставке вклада "До востребования" Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 15:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.