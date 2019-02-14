Аригато
Солид Банк,
Солид Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1095 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 648 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1095 дней
|от 10 000 ₽
|5,5
- два периода начисления процентов: с первого по 365 день - 7,5%; с 366 по 1 095 день - 4,5% годовых;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Специальный вклад
- для своих
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%);
- вклад могут открыть клиенты, имеющие вклад в АО «Солид Банк», истекающий по сроку в 2018 году, при условии его истребования по окончании срока
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 91 календарного дня
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 364 дней - по ставке вклада "До востребования";
- за полные 365 дней - по ставке 7,5% годовых;
- от 366 до 1 094 день - по ставке 7,5% годовых за полные 365 дней, далее - по ставке вклада "До востребования"
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 15:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Аригато» в 21 городе России
906
Справочная информация
АО «Солид Банк»
- Адрес
- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
- ОГРН
- 1024100000121
- Сайт
- www.solidbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 226-57-22
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