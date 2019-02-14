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Аригато

Солид Банк,

Солид Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1095 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 648
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1095 дней
от 10 000 ₽ 5,5
  • два периода начисления процентов: с первого по 365 день - 7,5%; с 366 по 1 095 день - 4,5% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
для своих
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%);
  • вклад могут открыть клиенты, имеющие вклад в АО «Солид Банк», истекающий по сроку в 2018 году, при условии его истребования по окончании срока
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 91 календарного дня

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 364 дней - по ставке вклада "До востребования";
  • за полные 365 дней - по ставке 7,5% годовых;
  • от 366 до 1 094 день - по ставке 7,5% годовых за полные 365 дней, далее - по ставке вклада "До востребования"
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 15:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Аригато» в 21 городе России
906
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Справочная информация
АО «Солид Банк»
Адрес
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
ОГРН
1024100000121
Сайт
www.solidbank.ru
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Телефоны
(423) 226-57-22

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