при нахождении средств во вкладе более 181 дня ранее выплаченные/капитализированные проценты сохраняются
Автопролонгация
возможна
в случае понижения ставки по вкладу на момент пролонгации для данного вида вклада, под процентную ставку, сниженную на:
- 0,3 п.п. для вкладов в рублях
- 0,5 п.п. для вкладов в евро;
- 0,1 п.п. для вкладов в долларах
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
01.02.2019 10:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.