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Рантье

Прайм Финанс,

Прайм Финанс вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
98 626
Ставка
6,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 181 до 366 дней от 367 до 546 дней от 547 до 731 дня
от 30 000 ₽ 5,2 5,5 5,7
от 100 000 ₽ 5,5 5,7 5,9
от 500 000 ₽ 5,6 5,8 6
от 1 000 000 ₽ 5,9 6,1 6,3
от 3 000 000 ₽ 5,9 6,1 6,3
от 5 000 000 ₽ 5,9 6,1 6,3
от 181 до 366 дней от 367 до 546 дней от 547 до 731 дня
от 500 $ 0,01 0,55 0,7
от 10 000 $ 0,1 0,65 0,8
от 50 000 $ 0,2 0,75 0,9
от 100 000 $ 0,3 0,85 1,2
от 181 до 366 дней от 367 до 546 дней от 547 до 731 дня
от 500 € 0,01 0,05 0,1
от 10 000 € 0,05 0,1 0,2
от 50 000 € 0,1 0,2 0,3
от 100 000 € 0,2 0,3 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

при нахождении средств во вкладе более 181 дня ранее выплаченные/капитализированные проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
в случае понижения ставки по вкладу на момент пролонгации для данного вида вклада, под процентную ставку, сниженную на: - 0,3 п.п. для вкладов в рублях - 0,5 п.п. для вкладов в евро; - 0,1 п.п. для вкладов в долларах
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
01.02.2019 10:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рантье» в 2 городах России
11 492
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Справочная информация
АО «Банк «Прайм Финанс»
Адрес
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126, лит. Б
Сайт
pfbank.ru
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Телефоны
(812) 331-31-66

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