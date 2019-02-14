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Инвестиционный

Заречье,

Заречье вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
1095 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
232 288
Ставка
7,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 года
от 100 000 ₽ 7,5
от 1 000 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 7,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • не более 100% в месяц от первоначального взноса;
  • в первые 2 года действия депозита
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • в течение 365 дней со дня заключения договора по ставке 1%;
  • с 366 дня по 730 день - 3%;
  • с 731 дня - 4% годовых
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
08.02.2019 14:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 4 городах России
1 069
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Справочная информация
АО «Банк Заречье»
Адрес
420032, г. Казань, ул. Лукницкого, д. 2
ОГРН
1021600000586
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 3
Банкоматы 2
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Телефоны
(843) 554-94-13

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