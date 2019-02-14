Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения не более 100% в месяц от первоначального взноса;

в первые 2 года действия депозита Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях в течение 365 дней со дня заключения договора по ставке 1%;

с 366 дня по 730 день - 3%;

с 731 дня - 4% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 08.02.2019 14:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.