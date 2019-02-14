Инвестиционный
Заречье,
Заречье вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,75%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
1095 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
232 288 ₽
Ставка
7,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|3 года
|от 100 000 ₽
|7,5
|от 1 000 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|7,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- не более 100% в месяц от первоначального взноса;
- в первые 2 года действия депозита
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- в течение 365 дней со дня заключения договора по ставке 1%;
- с 366 дня по 730 день - 3%;
- с 731 дня - 4% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 08.02.2019 14:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 4 городах России
1 069
Справочная информация
АО «Банк Заречье»
- Адрес
- 420032, г. Казань, ул. Лукницкого, д. 2
- ОГРН
- 1021600000586
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 554-94-13
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