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Универсальный выбор онлайн

БКС Банк,

БКС Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,45%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
478 890
Ставка
6,45%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
  • GBP
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 730 дней
от 10 000 ₽ 4,9 5,25 5,6 5,75 5,7
от 300 000 ₽ 5,4 5,75 6,1 6,25 6,2
от 10 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ 5,6 5,95 6,3 6,45 6,4
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 730 дней
от 100 $ 1,2 1,4 1,8 2,2 2,3
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 730 дней
от 100 € 0,1 0,2 0,5 0,6
от 5 000 € до 100 000 € 0,2 0,2 0,6 0,7
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 730 дней
от 100 £ 0,1 0,3 0,5 0,8 0,9
от 5 000 £ 0,3 0,5 0,7 1 1,1
от 200 000 £ до 800 000 £ 0,5 0,7 0,9 1,2 1,3

вклад в евро может быть открыт только клиентам, у которых с момента открытия ДКБО прошло 90 дней

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
проценты выплачиваются на текущий/накопительный счет клиента в соответствующей валюте
Капитализация
нет
Особые условия
  • открытие вклада осуществляется в системе "БКС Онлайн"
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

50 000 рублей, 1 000 долларов/евро

Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток устанавливается в зависимости от первоначальной суммы вклада

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
05.02.2019 17:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный выбор онлайн» в 41 городе России
1 562
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Справочная информация
АО «БКС Банк»
Адрес
129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
ОГРН
1055400000369
Сайт
bcs-bank.com
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Банкоматы 7
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Телефоны
8 800 500-58-59
8 800 500-58-80

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