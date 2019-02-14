Универсальный выбор онлайн
БКС Банк,
БКС Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,45%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
478 890 ₽
Ставка
6,45%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
- GBP
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 365 дней
|от 366 до 730 дней
|от 10 000 ₽
|4,9
|5,25
|5,6
|5,75
|5,7
|от 300 000 ₽
|5,4
|5,75
|6,1
|6,25
|6,2
|от 10 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽
|5,6
|5,95
|6,3
|6,45
|6,4
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 365 дней
|от 366 до 730 дней
|от 100 $
|1,2
|1,4
|1,8
|2,2
|2,3
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 365 дней
|от 366 до 730 дней
|от 100 €
|—
|0,1
|0,2
|0,5
|0,6
|от 5 000 € до 100 000 €
|—
|0,2
|0,2
|0,6
|0,7
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 270 дней
|от 271 до 365 дней
|от 366 до 730 дней
|от 100 £
|0,1
|0,3
|0,5
|0,8
|0,9
|от 5 000 £
|0,3
|0,5
|0,7
|1
|1,1
|от 200 000 £ до 800 000 £
|0,5
|0,7
|0,9
|1,2
|1,3
вклад в евро может быть открыт только клиентам, у которых с момента открытия ДКБО прошло 90 дней
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт
проценты выплачиваются на текущий/накопительный счет клиента в соответствующей валюте
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- открытие вклада осуществляется в системе "БКС Онлайн"
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
50 000 рублей, 1 000 долларов/евро
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток устанавливается в зависимости от первоначальной суммы вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 05.02.2019 17:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный выбор онлайн» в 41 городе России
1 562
Справочная информация
АО «БКС Банк»
- Адрес
- 129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
- ОГРН
- 1055400000369
- Сайт
- bcs-bank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-58-598 800 500-58-80
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
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