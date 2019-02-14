вклад в евро может быть открыт только клиентам, у которых с момента открытия ДКБО прошло 90 дней

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт проценты выплачиваются на текущий/накопительный счет клиента в соответствующей валюте Капитализация нет Особые условия открытие вклада осуществляется в системе "БКС Онлайн" Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро Частичное снятие возможно неснижаемый остаток устанавливается в зависимости от первоначальной суммы вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 05.02.2019 17:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.