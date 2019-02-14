в случае понижения ставки по вкладу на момент пролонгации для данного вида вклада, под процентную ставку, сниженную на: - 0,3 п.п. для вкладов в рублях - 0,5 п.п. для вкладов в евро; - 0,1 п.п. для вкладов в долларах