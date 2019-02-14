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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,10%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
121 252
Ставка
8,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 546 дней от 547 до 731 дня
от 30 000 ₽ 7,25 7,4 7,7 7,85
от 100 000 ₽ 7,25 7,4 7,7 7,85
от 500 000 ₽ 7,3 7,5 7,7 8
от 1 000 000 ₽ 7,4 7,65 7,75 8,1
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 546 дней от 547 до 731 дня
от 500 $ 0,1 0,4 0,8 0,9
от 10 000 $ 0,15 0,5 0,9 1
от 50 000 $ 0,25 0,6 1 1,1
от 100 000 $ 0,35 0,7 1,1 1,2
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 546 дней от 547 до 731 дня
от 500 € 0,01 0,05 0,1 0,2
от 10 000 € 0,05 0,1 0,2 0,3
от 50 000 € 0,1 0,2 0,3 0,35
от 100 000 € 0,2 0,3 0,35 0,4

ставки действуют с 13 февраля

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
в случае понижения ставки по вкладу на момент пролонгации для данного вида вклада, под процентную ставку, сниженную на: - 0,3 п.п. для вкладов в рублях - 0,5 п.п. для вкладов в евро; - 0,1 п.п. для вкладов в долларах
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
12.02.2019 17:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классика» в 2 городах России
13 437
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Справочная информация
АО «Банк «Прайм Финанс»
Адрес
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126, лит. Б
Сайт
pfbank.ru
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Телефоны
(812) 331-31-66

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