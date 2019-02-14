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Накопительный

БКС Премьер,

БКС Премьер вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
375
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
  • GBP
365 дней
от 5 000 ₽ 7,5
365 дней
от 100 $ 3
365 дней
от 100 € 1,3
365 дней
от 100 £ 1,1
  • вклад в евро может быть открыт только клиентам, у которых с момента открытия ДКБО прошло 90 дней
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
проценты выплачиваются на текущий/накопительный счет клиента
Капитализация
нет
Особые условия
  • процентные ставки действительны при условии совершения клиентом операций в ТСП по картам банка на общую сумму от 30 000 рублей в течение календарного месяца;
  • в ином случае процентная ставка составит 4% годовых в рублях, 1,2% в долларах, 0,1% годовых в евро, 0,4% в фунтах стерлингов
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
05.02.2019 17:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 4 городах России
4 790
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Справочная информация
АО «БКС Банк»
Адрес
129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
Сайт
www.bcspremier.ru
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Телефоны
8 800 500-58-59
8 800 500-58-80

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