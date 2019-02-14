Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт проценты выплачиваются на текущий/накопительный счет клиента Капитализация нет Особые условия процентные ставки действительны при условии совершения клиентом операций в ТСП по картам банка на общую сумму от 30 000 рублей в течение календарного месяца;

в ином случае процентная ставка составит 4% годовых в рублях, 1,2% в долларах, 0,1% годовых в евро, 0,4% в фунтах стерлингов Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные проценты сохраняются Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 05.02.2019 17:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.