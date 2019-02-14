вклад в евро может быть открыт только клиентам, у которых с момента открытия ДКБО прошло 90 дней
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежемесячно
на текущий счёт
проценты выплачиваются на текущий/накопительный счет клиента
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно
при других условиях
0,3 п.п. при открытии вклада в рублях посредством систем дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 17:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.