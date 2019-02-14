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Доходный

БКС Премьер,

БКС Премьер вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока или ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
564 274
Ставка
7,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
  • GBP
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 730 дней
от 10 000 ₽ 5,6 5,95 6,3 6,9 6,85
от 300 000 ₽ 6,1 6,45 6,8 7,4 7,35
от 10 000 000 ₽ 6,3 6,65 7 7,6 7,55
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 730 дней
от 100 $ 1,2 1,65 2,35 3,3 3,1
от 5 000 $ 1,4 1,85 2,55 3,5 3,3
от 200 000 $ 1,6 2,05 2,75 3,7 3,5
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 730 дней
от 100 € 0,1 0,3 0,8 0,9
от 5 000 € до 100 000 € 0,2 0,3 0,9 1
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 730 дней
от 100 £ 0,3 0,4 0,6 1 1,1
от 5 000 £ 0,5 0,6 0,8 1,2 1,3
от 200 000 £ 0,7 0,8 1 1,4 1,5

вклад в евро может быть открыт только клиентам, у которых с момента открытия ДКБО прошло 90 дней

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежемесячно на текущий счёт
проценты выплачиваются на текущий/накопительный счет клиента
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях
  • 0,3 п.п. при открытии вклада в рублях посредством систем дистанционного банковского обслуживания «БКС Онлайн»
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 17:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 4 городах России
1 138
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Справочная информация
АО «БКС Банк»
Адрес
129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
Сайт
www.bcspremier.ru
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Телефоны
8 800 500-58-59
8 800 500-58-80

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