вклад в евро может быть открыт только клиентам, у которых с момента открытия ДКБО прошло 90 дней
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежемесячно
на текущий счёт
проценты выплачиваются на текущий/накопительный счет клиента
Капитализация
нет
Особые условия
открытие вклада осуществляется в системе "БКС Онлайн"
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
05.02.2019 17:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.