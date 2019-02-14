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Растущий процент

Уральский Банк Реконструкции и Развития,

Уральский Банк Реконструкции и Развития вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
210 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
380
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
210 дней
от 10 000 ₽ 6,5
  • два периода начисления процентов: с первого по 180 день - 6,25%, с 181 по 210 день - 8%;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
бесплатно оформляется банковская карта Visa
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
01.02.2019 16:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Растущий процент» в 95 городах России
37 047
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Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
ОГРН
1026600000350
Сайт
www.ubrr.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Екатеринбург
Отделения 32
Банкоматы 181
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Телефоны
8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр
8 800 700-59-59 — горячая линия для бизнеса

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Накопительный на 540 дней (с пакетом услуг) 7,6 50 000 ₽ Посмотреть
Накопительный на 390 дней (с пакетом услуг) 7,6 50 000 ₽ Посмотреть
Растущий процент (с пакетом услуг) 7,5 10 000 ₽ Посмотреть
Накопительный на 540 дней 6,88 50 000 ₽ Посмотреть
Накопительный на 390 дней 6,6 50 000 ₽ Посмотреть
Мобильный (с пакетом услуг) 6,2 50 000 ₽ Посмотреть
Мобильный 5,2 50 000 ₽ Посмотреть
Мультивалютный 4,75 50 000 ₽ Посмотреть
Доходный (с пакетом услуг) 4,64 50 000 ₽ Посмотреть
Доходный 4,38 50 000 ₽ Посмотреть
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