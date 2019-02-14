Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты бесплатно оформляется банковская карта Visa Капитализация ежемесячно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%) Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 01.02.2019 16:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.