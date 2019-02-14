Растущий процент
Уральский Банк Реконструкции и Развития,
Уральский Банк Реконструкции и Развития вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
210 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
380 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|210 дней
|от 10 000 ₽
|6,5
- два периода начисления процентов: с первого по 180 день - 6,25%, с 181 по 210 день - 8%;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
бесплатно оформляется банковская карта Visa
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 01.02.2019 16:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Растущий процент» в 95 городах России
37 047
Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
- Адрес
- 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
- ОГРН
- 1026600000350
- Сайт
- www.ubrr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр8 800 700-59-59 — горячая линия для бизнеса
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по вкладам
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