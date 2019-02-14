Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты карта Visa выдается в подарок Капитализация ежемесячно по выбору клиента Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов;

открывается при оформлении пакета услуг "Всё под контролем";

заключить договор вклада могут физические лица, не имеющие в банке на 17.09.2018 действующий договор срочного вклада или приобретенный ими сберегательный сертификат на предъявителя;

открывается только через интернет-банк;

для того чтобы получить доступ к интернет-банку, дистанционно открыть вклад и управлять им, необходимо иметь банковскую карту Пополнение возможно Частичное снятие возможно не более двух расходных операций в течение срока вклада, в размере не более 50 000 рублей за одну операцию, включая сумму начисленных процентов Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 01.02.2019 16:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.