Растущий процент
ВУЗ-Банк,
ВУЗ-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
210 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
380 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|210 дней
|от 10 000 ₽
|6,5
- два периода начисления процентов: с 1-го по 180-й день - 6,25%;
- с 181-го по 210-й день - 8%;
- указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
при оформлении пакета услуг "Все под контролем"
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 01.02.2019 15:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Растущий процент» в 29 городах России
1 395
Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
- Адрес
- 620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
- ОГРН
- 1026600001042
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 700-27-00
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