Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%) Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях при оформлении пакета услуг "Все под контролем" Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 01.02.2019 15:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.