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Растущий процент

ВУЗ-Банк,

ВУЗ-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
210 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
380
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
210 дней
от 10 000 ₽ 6,5
  • два периода начисления процентов: с 1-го по 180-й день - 6,25%;
  • с 181-го по 210-й день - 8%;
  • указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

при оформлении пакета услуг "Все под контролем"

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
01.02.2019 15:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Растущий процент» в 29 городах России
1 395
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Справочная информация
АО «ВУЗ-банк»
Адрес
620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49
ОГРН
1026600001042
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Отделения 10
Банкоматы 11
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Телефоны
8 800 700-27-00

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