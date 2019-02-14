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Московский

Форштадт — Московский офис,

Форштадт — Московский офис вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
221 920
Ставка
7,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
370 дней
от 1 000 000 ₽ 7,2
от 3 000 000 ₽ 7,3
370 дней
от 10 000 $ 0,4
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
25.01.2019 10:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Московский» в 1 городе России
344
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт» – Московский офис
Адрес
119019, г. Москва, Филипповский пер., д. 13, стр. 1
Сайт
www.forshtadt.ru
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Телефоны
8 800 100-22-08 — единая справочная служба

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