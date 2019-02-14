Московский
Форштадт — Московский офис,
Форштадт — Московский офис вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
221 920 ₽
Ставка
7,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|370 дней
|от 1 000 000 ₽
|7,2
|от 3 000 000 ₽
|7,3
|370 дней
|от 10 000 $
|0,4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 25.01.2019 10:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Московский» в 1 городе России
344
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт» – Московский офис
- Адрес
- 119019, г. Москва, Филипповский пер., д. 13, стр. 1
- Сайт
- www.forshtadt.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-22-08 — единая справочная служба
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