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Сберегай

Форштадт — Московский офис,

Форштадт — Московский офис вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
17 759
Ставка
7,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 370 дней 546 дней
от 100 000 ₽ 6,5 6,4 6,5
от 500 000 ₽ 7,1 6,7 7,1
181 день 370 дней 546 дней
от 1 500 $ 0,2 0,4 0,4
181 день 370 дней 546 дней
от 1 500 € 0,01 0,03 0,03
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях

по рублевому вкладу для пенсионеров и вкладчиков, имеющих действующий либо закрытый в течение 90 календарных дней вклад в банке сроком более 90 календарных дней

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
06.02.2019 12:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегай» в 1 городе России
320
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт» – Московский офис
Адрес
119019, г. Москва, Филипповский пер., д. 13, стр. 1
Сайт
www.forshtadt.ru
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Телефоны
8 800 100-22-08 — единая справочная служба

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