Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения

иные 5 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока (через Интернет-банк - без ограничений) Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях до 180 дней - по ставке "До востребования";

от 181 до 369 дней - 6,6% в рублях, 0,2% в долларах, 0,01% в евро;

от 370 до 545 дней - 6,8% в рублях, 0,4% в долларах, 0,03% в евро Автопролонгация возможна Дата актуализации 25.01.2019 10:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.