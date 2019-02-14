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VIP

Форштадт — Московский офис,

Форштадт — Московский офис вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,20%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
546 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
339 679
Ставка
7,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
546 дней
от 3 000 000 ₽ 7,2
546 дней
от 50 000 $ 0,4
546 дней
от 50 000 € 0,03
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • иные

5 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока (через Интернет-банк - без ограничений)

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 180 дней - по ставке "До востребования";
  • от 181 до 369 дней - 6,6% в рублях, 0,2% в долларах, 0,01% в евро;
  • от 370 до 545 дней - 6,8% в рублях, 0,4% в долларах, 0,03% в евро
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
25.01.2019 10:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «VIP» в 1 городе России
356
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт» – Московский офис
Адрес
119019, г. Москва, Филипповский пер., д. 13, стр. 1
Сайт
www.forshtadt.ru
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Телефоны
8 800 100-22-08 — единая справочная служба

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