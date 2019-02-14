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Ваш доход (в конце срока)

Россельхозбанк,

Россельхозбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
11 989 041
Ставка
8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 180 дней 270 дней 395 дней 455 дней 540 дней 730 дней 910 дней 1095 дней
от 500 000 ₽ 6,7 7,1 7,15 7,55 7,6 7,65 7,8 7,85 7,9
от 1 500 000 ₽ 6,7 7,1 7,15 7,55 7,6 7,65 7,8 7,85 7,9
от 5 000 000 ₽ 6,7 7,1 7,15 7,55 7,6 7,65 7,8 7,85 7,9
от 10 000 000 ₽ 6,75 7,15 7,2 7,6 7,65 7,7 7,85 7,9 7,95
от 30 000 000 ₽ 6,75 7,15 7,2 7,6 7,65 7,7 7,85 7,9 7,95
от 50 000 000 ₽ 6,8 7,2 7,25 7,65 7,7 7,75 7,9 7,95 8
от 100 000 000 ₽ 6,8 7,2 7,25 7,65 7,7 7,75 7,9 7,95 8
91 день 180 дней 270 дней 395 дней 455 дней 540 дней 730 дней 910 дней 1095 дней
от 20 000 $ 2,15 3,6 3,65 3,9 3,9 3,95 3,95 4 4
от 50 000 $ 2,15 3,6 3,65 3,9 3,9 3,95 3,95 4 4
от 150 000 $ 2,2 3,65 3,7 3,95 3,95 4 4 4,05 4,05
от 300 000 $ 2,2 3,65 3,7 3,95 3,95 4 4 4,05 4,05
от 1 000 000 $ 2,25 3,7 3,75 4 4 4,05 4,05 4,1 4,1
от 3 000 000 $ 2,25 3,7 3,75 4 4 4,05 4,05 4,1 4,1
91 день 180 дней 270 дней 395 дней 455 дней 540 дней 730 дней 910 дней 1095 дней
от 20 000 € 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,1
от 50 000 € 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,1
от 150 000 € 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,15
от 300 000 € 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,15
от 1 000 000 € 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,2
от 3 000 000 € 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05 1,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
private
Особые условия
  • вклад может быть открыт при наличии пакета услуг "Ультра"
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты выплачиваются в зависимости от фактического срока нахождения средств во вкладе - до 5,5% в рублях, 0,75% в долларах

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
18.01.2019 11:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ваш доход (в конце срока)» в 1125 городах России
24 998
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 35
Банкоматы 56
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

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