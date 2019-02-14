вклад может быть открыт при наличии пакета услуг "Ультра"
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты выплачиваются в зависимости от фактического срока нахождения средств во вкладе - до 5,5% в рублях, 0,75% в долларах
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
18.01.2019 11:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ваш доход (в конце срока)» в
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