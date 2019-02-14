Оптимальный
Газтрансбанк,
Газтрансбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
200 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
384 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|200 дней
|от 10 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна не более 2 раз
- Дата актуализации
- 23.01.2019 15:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 2 городах России
485
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Газтрансбанк»
- Адрес
- 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321
- ОГРН
- 1020100002955
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
(861) 279-03-05 — горячая линия для Майкопа
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