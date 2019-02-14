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Гарантированный доллар

СМП Банк,

СМП Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD
Ставка
2,80%
Сумма
от 50 $
Срок
120 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
0 $
Ставка
2,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
120 дней
от 50 $ 2,8
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по ставке вклада

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
23.01.2019 16:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Гарантированный доллар» в 39 городах России
4 811
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Справочная информация
АО «Банк «Северный морской путь»
Адрес
113035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11
Сайт
www.smpbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 27
Банкоматы 51
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Телефоны
8 800 555-25-55 — единая справочная служба
8 800 200-76-46 — служба поддержки держателей банковских карт

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Сладкий процент 7,85 10 000 000 ₽ Посмотреть
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