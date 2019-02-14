Экстра
Акцепт,
Акцепт вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 572 ₽
Ставка
7,6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|181 день
|367 дней
|550 дней
|733 дня
|от 30 000 ₽
|6,5
|7,25
|7,5
|7,6
|181 день
|367 дней
|550 дней
|733 дня
|от 500 $
|—
|2,5
|2,75
|3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 13.02.2019 11:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Экстра» в 9 городах России
1 278
Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
- Адрес
- 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
- ОГРН
- 1025400000427
- Сайт
- www.akcept.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 100-27-37 — единая справочная служба
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