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Экстра

Акцепт,

Акцепт вклад

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Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
4 572
Ставка
7,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
181 день 367 дней 550 дней 733 дня
от 30 000 ₽ 6,5 7,25 7,5 7,6
181 день 367 дней 550 дней 733 дня
от 500 $ 2,5 2,75 3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
13.02.2019 11:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Экстра» в 9 городах России
1 278
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Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
Адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
ОГРН
1025400000427
Сайт
www.akcept.ru
Отделения и банкоматы
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Банкоматы 48
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Телефоны
8 800 100-27-37 — единая справочная служба

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Максимум 7,1 5 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный (ежеквартально) 6,85 200 ₽ Посмотреть
Устойчивый процент (ежеквартально) 6,6 5 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный (ежемесячно) 6,6 200 ₽ Посмотреть
Устойчивый процент (ежемесячно) 6,35 5 000 ₽ Посмотреть
Удобный 6 300 000 ₽ Посмотреть
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