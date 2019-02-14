Вход

Выгодный

АвтоКредитБанк,

АвтоКредитБанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,75%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
546 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
11 580
Ставка
7,75%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
546 дней
от 100 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 7,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 30 дней - 3%;
  • c 31 до 60 дней - 3,5%;
  • с 61 до 90 дней - 4%;
  • с 91 по 180 дней - 4,5%;
  • с 181 по 270 дней - 5%;
  • с 271 по 370 дней - 5,5%;
  • с 371 по 545 дней - 6% годовых[
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 15:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодный» в 2 городах России
1 336
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «АвтоКредитБанк»
Адрес
420081, Республика Татарстан, г. Казань, просп. А. Камалеева, д. 16а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 1
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(843) 517-22-80

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Срочный — Универсальный (ежемесячно) 7,5 100 000 ₽ Посмотреть
Срочный — Универсальный (с капитализацией) 7,25 100 000 ₽ Посмотреть
VIP вклад 6 500 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще