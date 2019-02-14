Выгодный
АвтоКредитБанк,
АвтоКредитБанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,75%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
546 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
11 580 ₽
Ставка
7,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|546 дней
|от 100 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|7,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 30 дней - 3%;
- c 31 до 60 дней - 3,5%;
- с 61 до 90 дней - 4%;
- с 91 по 180 дней - 4,5%;
- с 181 по 270 дней - 5%;
- с 271 по 370 дней - 5,5%;
- с 371 по 545 дней - 6% годовых[
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 15:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодный» в 2 городах России
1 336
Справочная информация
ООО «АвтоКредитБанк»
- Адрес
- 420081, Республика Татарстан, г. Казань, просп. А. Камалеева, д. 16а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 517-22-80
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