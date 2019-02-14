Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 30 дней - 3%;

c 31 до 60 дней - 3,5%;

с 61 до 90 дней - 4%;

с 91 по 180 дней - 4,5%;

с 181 по 270 дней - 5%;

с 271 по 370 дней - 5,5%;

с 371 по 545 дней - 6% годовых[ Автопролонгация невозможна Дата актуализации 21.01.2019 15:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.