Премиальный
РФИ Банк,
РФИ Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD
Ставка
2,45%
Сумма
от 10 000 $
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
248 $
Ставка
2,45%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|366 дней
|от 10 000 $
|2,45
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 1 000 долларов;
- прекращается за 60 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 15:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный» в 1 городе России
455
Справочная информация
АО «Банк «Резервные финансы и инвестиции»
- Адрес
- 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4
- Сайт
- www.rfibank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 276-08-00 — единый справочный номер(499) 922-21-44
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