Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежеквартально по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 долларов;

прекращается за 60 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 21.01.2019 15:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.