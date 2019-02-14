Вход

Премиальный

РФИ Банк,

РФИ Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD
Ставка
2,45%
Сумма
от 10 000 $
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
248 $
Ставка
2,45%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
366 дней
от 10 000 $ 2,45
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 1 000 долларов;
  • прекращается за 60 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 15:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный» в 1 городе России
455
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк «Резервные финансы и инвестиции»
Адрес
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4
Сайт
www.rfibank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 6
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 276-08-00 — единый справочный номер
(499) 922-21-44

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Копилка 7,1 30 000 ₽ Посмотреть
Сезонный 4 100 000 ₽ Посмотреть
Гарант 3,6 10 000 ₽ Посмотреть
Премиальный Плюс 1,75 500 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще